PSG : Ça discute pour un transfert surprise en Angleterre !

Thomas Bourseau

La saison approche de son dénouement, ce qui signifie que le mercato estival arrive à grands pas. Et le PSG garderait un œil sur la Premier League et Nottingham Forest pour Murillo (21 ans). Le défenseur central brésilien ferait tourner bien des têtes sur le marché des transferts en plus de celles des dirigeants du Paris Saint-Germain...

Lundi, Nottingham Forest a écopé d’une sanction de la part de la Premier League en raison d’infractions aux règles de rentabilité de de durabilité. Résultat, le club anglais s’est vu retirer quatre points au classement de la saison et pourrait se retrouver contraint de dégraisser son effectif lors du mercato estival afin de résoudre quelque peu ses problèmes financiers.

Le PSG tente un coup à Nottingham Forest ?

Une situation susceptible de faire les affaires du PSG. Et pour cause, à en croire les informations du Daily Mail , le comité de direction du Paris Saint-Germain se serait penché sur le dossier Murillo Santiago Costa dos Santos, dit Murillo. Le défenseur central brésilien de 21 ans est un gaucher, du même registre que la recrue hivernale parisienne Lucas Beraldo (20 ans) donc, mais cela n’empêcherait pas le PSG de tenter sa chance pour Murillo d’après le média anglais.

