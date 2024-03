Mercato : Deschamps va briser le rêve de Zidane ?

Alexis Brunet

Sans banc depuis quelque temps, Zinédine Zidane attend le bon projet pour reprendre du service. Il n'y a que peu de postes qui intéressent le Français. Il pourrait revenir au Real Madrid, mais c'est surtout l'équipe de France qui fait rêver l'ancien milieu de terrain. Problème, Didier Deschamps est en poste, et le sélectionneur semble intouchable.

Depuis le début de sa carrière, Zinédine Zidane a été fidèle au Real Madrid. Le Français a d'abord pris en main la Castilla, puis l'équipe première, lors de deux passages, de 2016 à 2018, et de 2019 à 2021. Depuis cela plus rien, le champion du monde 1998 n'est plus présent sur un banc de touche.

Zidane rêve de l'équipe de France

Zinédine Zidane attend qu'un bon projet se présente pour reprendre du service. Ce dernier pourrait accepter deux plans, soit revenir au Real Madrid, soit prendre en main l'équipe de France. L'ancien joueur de la Juventus rêve d'être sélectionneur des Bleus, mais il existe pour le moment un obstacle de poids. L'hypothèse OM est aussi évoquée depuis quelque temps, mais cela paraît peu probable.

