Mbappé : Le Real Madrid prend une riposte ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid semble s’être montré clair auprès de la Fédération française de football en février dernier concernant sa position sur ses joueurs français pour les Jeux Olympiques de Paris : ils ne seront pas libérés. Un coup dur pour Thierry Henry avec Kylian Mbappé qui est pressenti pour s’y engager cet été, mais le sélectionneur de l’équipe olympique n’a pas dit son dernier mot.

Kylian Mbappé ne pourra pas participer aux Jeux Olympiques de Paris s’il venait bel et bien à contractuellement s’engager avec le Real Madrid. C’est en effet la tendance puisqu’en parallèle, le club merengue a envoyé un email à la Fédération française de football en février dernier dans lequel il était stipulé que Ferland Mendy et Eduardo Camavinga notamment ne seraient pas mis à disposition du sélectionneur Thierry Henry pour les JO 2024 comme Le Parisien l’a révélé. Force est de constater que le cas Mbappé ne devrait pas connaître une issue différente s’il était amené à signer au Real Madrid.

Thierry Henry : «Je ne me suis jamais arrêté au premier « non », donc on va essayer de discuter»

Au cours d’une entrevue accordée à Tout le Sport, émission de France Télévisions, Thierry Henry n’a cependant pas encore jeté l’éponge. Le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs et de l’équipe olympique tricolore a annoncé la couleur. « Comment convaincre le Real Madrid qui a déjà dit non ? (Rires) Je ne me suis jamais arrêté au premier « non », donc on va essayer de discuter, de voir s’il peut y avoir une rencontre, une discussion. Comme le coach de l’équipe de France l’a dit hier (ndlr lundi). Si ça reste non, il n’y a pas de règle pour pouvoir contrer le « non » ».

«C’est un peu le monde à l’envers»

En outre, Thierry Henry n’a pas manqué de souligner l’incohérence existante au niveau du calendrier de la FIFA concernant les Jeux Olympiques. « Si vous comprenez bien en fait, c’est ce qui est assez marrant entre guillemets, c’est qu’on a deux matchs amicaux où ils sont obligés de venir parce que ce sont les dates FIFA. Mais après on va aux JO, ils ne sont pas obligés de venir, parce que ce ne sont pas des dates FIFA. Si on marche sur la tête ? Oui, c’est un peu le monde à l’envers. On va essayer d’avoir la meilleure équipe, ça c’est le plus important ».

Départ de Mbappé : Une star de Deschamps montre la voie https://t.co/W9hnTvKgXF pic.twitter.com/2gKj1dRq70 — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

«Si par miracle on arrive à avoir certains joueurs et qu’on obtient un « oui »...»