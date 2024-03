Départ de Mbappé : Al-Khelaïfi se fait cartonner !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain faire sans Kylian Mbappé la saison prochaine vu que le principal intéressé a acté en interne son départ. Et depuis cette annonce, Luis Enrique prépare la vie sans l’attaquant français. De quoi lui valoir une tempête médiatique d’analyses et de critiques, mais d’éviter une crise institutionnelle selon Laurent Perrin qui, au passage, glisse un tacle à Nasser Al-Khelaïfi.

Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG le 13 février dernier à son président Nasser Al-Khelaïfi selon L’Équipe . Et depuis, Luis Enrique a mis en place une gestion de son temps de jeu dans certaines rencontres, afin de le conserver pour les grandes échéances et dans l’optique de préparer la saison prochaine sans le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain.

«On a passé le cap du départ de Mbappé sans crise»

Un traitement qui lui a valu une pluie de critiques, mais au final, la tempête est passée grâce à l’entraîneur du PSG selon Laurent Perrin. « Luis Enrique a réussi un énorme exploit : on a passé le cap du départ de Mbappé sans crise. Et dans l’histoire du PSG, arriver à digérer ça, c’est-à-dire sans doute le plus grand joueur de l’histoire du foot français qui quitte le PSG, qui l’annonce en plein milieu de saison...Ça aurait pu déstabiliser l’ensemble du truc ».

«Lui, a été le seul à tenir la baraque puisque comme d’habitude Nasser s’est planqué»