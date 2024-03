Zidane revient au Real Madrid !

Jean de Teyssière

Depuis la fin de son aventure avec le Real Madrid en 2021, les apparitions de Zinédine Zidane se font rares. Son départ avait créé une cicatrice, Zinédine Zidane n'hésitant pas à tacler son club, estimant qu'il n'a pas obtenu la confiance nécessaire. Ce retour marque le début de la cicatrisation.

Véritable légende du Real Madrid, Zinédine Zidane a vu ses relations avec son club de cœur se distendre. Dans AS , il avait expliqué son départ du club en 2021 : « Je pars parce que je sens que le club ne me donne plus la confiance dont j'ai besoin, il ne m'offre pas le soutien pour construire quelque chose dans le milieu ou long terme. Je connais le football et je connais les exigences d'un club comme Madrid, je sais que quand on ne gagne pas, il faut partir. Mais une chose très importante a été oubliée ici. Tout ce que j’ai construit au quotidien a été oublié. »

Zidane renoue avec le Real Madrid

Ces derniers temps, Zinédine Zidane s'est un peu plus affiché avec le club espagnol. Pour un sponsor, il a même rencontré Jude Bellingham avec qui il a parlé. En parallèle, son fils, Théo, est le seul à être resté au Real Madrid, au sein de l'équipe des jeunes de la Castilla.

Zidane va rejouer au Santiago Bernabeu