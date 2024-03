Le Real Madrid annonce du lourd au Maroc !

Jean de Teyssière

Brahim Diaz réalise une très bonne saison avec le Real Madrid. L'attaquant madrilène a souvent marqué des buts importants et forcément, les sélections internationales ont commencé à s'intéresser à lui. Etant de double nationalité, marocaine et espagnole, Brahim Diaz a choisi de représenter le Maroc. Carlo Ancelotti, son entraîneur au Real Madrid a réagi à ce choix et le valide.

Les binationaux sont souvent tiraillés par leur choix de sélection nationale. Si certains, comme Eliesse Ben Seghir, n'hésitent pas et choisissent le pays de leurs parents, d'autres jouent pour les deux sélections avant de faire leur choix. C'est ce qui s'est passé pour Brahim Diaz, l'attaquant du Real Madrid.

Brahim Diaz choisi finalement le Maroc

En 2021, Brahim Diaz est appelé par Luis Enrique pour un match amical avec l'Espagne. Avant cela, Hervé Renard et Vahid Halidodzic, sélectionneurs du Maroc avaient tenté, en 2017, 2019 et 2020 de le convaincre de porter le maillot du Maroc. Il avait refusé et lors de l'unique match disputé avec l'Espagne, il avait marqué. Le récent parcours du Maroc en Coupe du monde et Walid Regragui ont achevé de convaincre l'attaquant madrilène, qui a décidé de défendre les couleurs des Lions de l'Atlas.

«Il s'en sortira bien, je connais son entraîneur, il aidera le Maroc»