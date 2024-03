Avant Mbappé, une grosse polémique éclate au Real Madrid !

Jean de Teyssière

Engagé dans une lutte contre le racisme, Vinicius Junior a été surpris par une publication de son club, le Real Madrid, deux jours avant le match face à Valence (2-2). Sur sa page Instagram, le club a posté une photo du joueur brésilien en train d'embrasser l'écusson du Real Madrid, en y ajoutant le logo du DJ israélien Vini Vici, qui représente l'évolution d'un homme, du singe vers l'être humain, puis le DJ. Vinicius a interpellé son club, menaçant même de ne pas jouer la rencontre face à Valence.

A l'ère des réseaux sociaux, le moindre post peut prendre des proportions immenses. Le Real Madrid l'a évité de justesse à la fin du mois de février. Pourtant excellent dans sa maîtrise de ses réseaux sociaux, le club madrilène n'est pas passé loin d'une grande crise avec l'une de ses stars, Vinicius Junior, qui n'a pas du tout apprécié un post diffusé sur Instagram .

Le Real Madrid poste une photo de Vinicius avec le logo de l'évolution du singe vers l'homme

Le 29 février dernier, le Real Madrid poste une photo sur Instagram , a priori banale, de Vinicius Junior en train d'embrasser l'écusson du club. Star du Real Madrid, le Brésilien est souvent mis en avant sur les réseaux sociaux du club espagnol, sauf que cette fois-ci, un détail va venir énerver l'international brésilien. L'équipe qui s'occupe de la communication du Real Madrid a choisi d'y insérer un autocollant, du nom du DJ israélien Vini Vici, en rapport avec le surnom du Brésilien, Vini. Problème, le logo de ce DJ représente la fameuse illustration de l'évolution, du singe vers l'homme. Dans ce cas, il s'agit de l'évolution du singe vers le DJ.

Vinicius menace de ne pas jouer une rencontre