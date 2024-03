Real Madrid : Il annonce un phénomène avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Attendu de pied ferme par les supporters du Real Madrid, Arda Güler a mis du temps avant de se montrer en équipe première. Mais débarrassé de ses blessures, le joueur turc a trouvé le chemin des filets. Suffisant pour susciter la curiosité de la presse espagnole. Pour certains observateurs, ce but pourrait être le véritable point de départ de sa carrière.

Arrivé en 2023 au Real Madrid, Arda Güler commence à pointer le bout de son nez. Blessé en début de saison, l'ancien joueur du Fenerbahçe a fait ses premières apparitions en Liga cette saison. Le milieu de terrain a rentabilisé au mieux son faible temps de jeu en inscrivant son premier but ce samedi face au Celta Vigo. Pour l'ancien directeur général du centre de formation de Fenerbahçe, Şenol Çorlu, ce but pourrait marquer un tournant dans la carrière de Güler.

Enfin l'éclosion pour Güler ?

« Il a marqué un but parfait. Ancelotti ne s'est pas précipité, il a agi au bon moment concernant Arda. Nous voyons ses actions extraordinaires à l'entraînement, mais Ancelotti est la seule personne qui voit vraiment sa progression. Mais ce match laisse présager qu'il aura beaucoup plus de minutes à partir de maintenant. Je pense qu'il s'adapte rapidement. J'ai toujours dit que sa meilleure version, footballistiquement et physiquement, viendra quand il aura 22 ou 23 ans. C'est à ce moment-là qu'il surprendra l'Europe » a-t-il confié dans les colonnes d' As.

Güler bientôt en équipe avec Mbappé ?