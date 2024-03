Mbappé - PSG : Une offre inégalable du Real Madrid, la grande annonce !

Thomas Bourseau

Régulièrement au cœur de débats, de rumeurs voire de polémiques ces derniers mois au PSG, Kylian Mbappé devrait disposer d’un cercle de protection lorsqu’il aura signé son contrat au Real Madrid. C’est du moins l’expérience de Ronaldo, passé à Madrid entre 2002 et 2007.

Kylian Mbappé a beaucoup fait parler de lui ces dernières années au PSG. Par le biais des réseaux sociaux, l’attaquant star du Paris Saint-Germain a poussé quelques coups de gueule ces derniers mois concernant la campagne d’abonnements au Parc des princes notamment ou encore un point plus sportif sur sa position de pivot la saison dernière.

Mbappé bientôt protégé au Real Madrid ?

En outre, des informations circulent occasionnellement sur son pouvoir de décision au Paris Saint-Germain. Qu’elles soient vraies ou fausses, elles animent l’actualité du PSG et font couler beaucoup d’encre. Pour Ronaldo, la situation de Kylian Mbappé serait bien différente au Real Madrid où il se trouverait dans une position de protection constante.

«Il aura une équipe qui le soutiendra sur le terrain et en dehors du terrain»