Transferts - PSG : Un SMS pour tout relancer ?

Thomas Bourseau

Le PSG aurait activé une piste surprenante pendant le mercato hivernal. Pour rappel, le club parisien avait été approché par le Bayern Munich pour Nordi Mukiele. De quoi pousser le Paris Saint-Germain à se pencher sur la situation de Kieran Trippier d’après la presse étrangère. Mais c’était voué à l’échec. Explications.

Pendant le dernier mercato hivernal, le PSG a témoigné d’une volonté du Bayern Munich de recruter Nordi Mukiele, qui ne s’est pas concrétisée par un transfert malgré les discussions entre les parties concernées. En parallèle, le journaliste Graeme Bailey d ’HITC Football annonçait un intérêt du Paris Saint-Germain pour Kieran Trippier.

Transferts : Le PSG tient son joyau, ils veulent lui arracher ! https://t.co/dFjAUemkGF pic.twitter.com/5ImAtxh58B — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

«Je n'aurais jamais pensé, à 33 ans, que le Bayern voudrait me recruter»

Néanmoins, le défenseur de Newcastle United figurait également dans les petits papiers du Bayern qui l’a contacté à 5 heures du matin lorsqu’il était en break à New York comme révélé par Kieran Trippier en personne à The Sun . « Je n'aurais jamais pensé, à 33 ans, que le Bayern voudrait me recruter, c'est donc plus un choc pour moi que pour n'importe qui d'autre ».

«Harry Kane m'envoyait des messages, bien sûr»