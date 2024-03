PSG : Un phénomène va enfin signer

Arnaud De Kanel

Vendredi, Warren Zaïre-Emery a fêté ses 18 ans. Officiellement majeur, le milieu de terrain du PSG peut donc faire l'objet d'une prolongation de contrat. Comme révélé par le10sport.com il y a de cela quelques mois, le phénomène veut continuer l'aventure avec son club de cœur. L'officialisation pourrait donc intervenir dans les prochains jours.

Ce fut la révélation de la première partie de saison. Grand gagnant de l'arrivée de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery s'est imposé au milieu de terrain à seulement 17 ans. Ses excellentes performances lui ont même permis de découvrir l'équipe de France en novembre dernier et il devrait à nouveau y regoûter prochainement puisque Didier Deschamps devrait le convoquer le 14 mars. Depuis vendredi, Zaïre-Emery est majeur et ce facteur va permettre de régler son avenir.



L'accord est déjà trouvé

Véritable titi parisien, Warren Zaïre-Emery représente le futur du PSG. Les dirigeants parisiens veulent en faire l'une de leurs têtes d'affiche du nouveau projet qui débutera une fois que Kylian Mbappé sera parti. Et le milieu de terrain n'est pas contre ! Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité le 6 décembre dernier sur le10sport.com, Zaïre-Emery et le PSG sont déjà d'accord sur les termes du nouveau contrat. Le club de la capitale avait juste à attendre que son joyau fête ses 18 ans afin qu'il soit en droit de signer un contrat de 5 ans comme l'autorises la législation. Mis à l'honneur par le public du Parc des Princes dimanche, Zaïre-Emery n'a plus qu'à signer.

L'officialisation arrive