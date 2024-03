Messi - Ronaldo : L’énorme coup de l’OM sur le mercato

Arnaud De Kanel

A la recherche d'un attaquant de classe mondiale pour pallier au départ libre d'Alexis Sanchez, l'OM a jeté son dévolu sur Pierre-Emerick Aubameyang. Après des premiers mois délicats, le Gabonais surnage et il a inscrit un nouveau doublé face au FC Nantes dimanche soir, ce qui lui permet de dépasser la barre des 10 buts en championnat pour la 12ème fois de sa carrière. Pour situer la performance, depuis 2009, ils ne sont que trois à avoir fait mieux : Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski et Lionel Messi.

Il avait la lourde tâche de remplacer l'idole du Vélodrome Alexis Sanchez et après un long temps d'adaptation, Pierre-Emerick Aubameyang y est parvenu. « C’était pas facile, il y a toujours une pression sur le grand attaquant à Marseille. Passer derrière Alexis Sanchez ce n’était pas facile car il avait séduit Alexis Sanchez avec sa grinta. On s’aperçoit qu’en terme de statistiques, il est plus performant que Sanchez et surtout depuis l’arrivée de Gasset, on a l’impression qu’il est dans une position qu’il lui convient encore mieux, dont encore plus efficace. Et donc il a fait oublier Alexis Sanchez », confiait d'ailleurs Bixente Lizarazu dans Téléfoot dimanche avant qu'Aubameyang inscrive deux nouveaux buts quelques heures plus tard. Et ces deux réalisations permettent au buteur gabonais, arrivé l'été dernier à l'OM, de se rapprocher des plus grands de ce sport.

Coup dur à l’OM, le boss réagit https://t.co/T3PSzjwBrp pic.twitter.com/9s2vLnYlml — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

Aubameyang : seuls Ronaldo, Lewandowski et Messi font mieux !

Double buteur contre le FC Nantes dimanche soir, Pierre-Emerick Aubameyang porte désormais son compteur à 11 réalisations en Ligue 1 cette saison avec l'OM. Il s'agit donc de la douzième saison où il parvient à atteindre cette barre symbolique depuis ses débuts avec le LOSC en 2009/2010. Dans les cinq grands championnats, sur cette période, seuls Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi font mieux (13 saisons). Une statistique tout simplement folle qui témoigne de la classe du joueur, congratulé par son coach Jean-Louis Gasset après sa nouvelle prestation de haute voltige dimanche.

Aubameyang, «LE joueur» de l'effectif selon Gasset