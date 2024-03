L’OM a oublié Alexis Sanchez grâce à cette star !

Arnaud De Kanel

Auteur d'une saison éblouissante, Alexis Sanchez était rapidement entré dans le cœur des supporters marseillais. Mais à la suite de plusieurs désaccords, le Chilien n'avait pas prolongé et l'OM s'était donc tourné sur Pierre-Emerick Aubameyang pour le remplacer. Après des premiers mois compliqués, le Gabonais marche sur l'eau en ce moment et son bilan parle pour lui. Pour Bixente Lizarazu, il a même fait définitivement oublier Sanchez.

Lors du mercato estival, l'OM a jeté son dévolu sur Pierre-Emerick Aubameyang, nouvelle tête d'affiche de son attaque pour tenter d'oublier Alexis Sanchez. Le Gabonais, à l'instar de ses coéquipiers, a connu une première partie de saison compliquée avant de revenir en trombe récemment, notamment depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Son bilan est remarquable.

Les statistiques impressionnantes d'Aubameyang

En 36 matchs disputés avec l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang compte déjà 21 buts pour 8 passes décisives, soit trois buts de plus qu'Alexis Sanchez à la fin de son aventure marseillaise. « C'est un grand joueur, une très bonne personne, et un buteur. Il aime, comme tous les grands attaquants, il aime des situations de jeu. Il aime se placer à certains endroits et c’est là qu’on le met », confiait d'ailleurs Jean-Louis Gasset à son sujet il y a trois jours. Ce rendement exceptionnel pousse Bixente Lizarazu à dire que le Gabonais a réussi à faire oublier son homologue chilien.

