Mercato : Le départ d’un crack du PSG provoqué par Kylian Mbappé ?

Thibault Morlain

Kylian Mbappé a tranché et prévenu le PSG : il va partir à l’issue de la saison. En fin de contrat, l’international français va donc ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Mais voilà que Mbappé pourrait par la même occasion engendrer le départ de son petit frère, Ethan Mbappé, du club de la capitale. En effet, alors qu’il était récemment question de la signature d’un premier contrat pro pour le milieu de terrain de 17 ans, la tendance aurait considérablement évolué pour l’avenir d’Ethan Mbappé.

Dès qu’il a été révélé que Kylian Mbappé avait communiqué à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, de son départ à l’issue de la saison, une question s’est immédiatement posée : quid de l’avenir de son petit frère, Ethan Mbappé ? A ce propos, il avait été révélé que Luis Enrique avait interpellé le jeune Parisien à ce sujet. Ethan Mbappé avait alors répondu qu’il était un titi parisien et qu’il n’était pas question pour lui de quitter le PSG. Mais à en croire les informations de L’Equipe , un départ du joueur de 17 ans pourrait bel et bien être d’actualité en raison du choix de son frère, Kylian Mbappé.

Mercato : Le PSG tente un crack, les chiffres sont dingues ! https://t.co/JrPMD8dsSZ pic.twitter.com/DVcDOAtbbt — le10sport (@le10sport) March 10, 2024

« Ça va jouer dans les décisions qui doivent être prises autour d’Ethan »

Et si Ethan Mbappé quittait le PSG à cause de Kylian Mbappé ? Ce dimanche, pour le quotidien sportif, une source interne au club de la capitale fait savoir : « Les relations entre les Mbappé et le club se sont nettement refroidies. Il y a des tensions assez importantes, notamment avec la maman, qui reproche au club de vouloir nuire à l'image de Kylian. Ça va jouer dans les décisions qui doivent être prises autour d'Ethan, c'est une certitude ». Les tensions entre le PSG et le clan Mbappé pourraient donc avoir raison de l’avenir d’Ethan au sein du club de la capitale…

« On était assez proche d'une signature, on en semble assez loin »