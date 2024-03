Mercato : Une star répond au PSG pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À 29 ans, Joshua Kimmich figure parmi les pistes du Paris Saint-Germain en vue du mercato estival pour renforcer l’entrejeu. Alors qu’il lui reste un an de contrat avec le Bayern Munich, l’international allemand s’est prononcé sur sa situation ce samedi, expliquant qu’aucune discussion n’avait démarré pour une prolongation.

Un nouveau chantier attend le Paris Saint-Germain l’été prochain. Sans Kylian Mbappé, le club va devoir miser sur un renfort offensif de taille pour oublier l’international français, mais d’autres recrues sont également attendues. En défense, la priorité se nomme Leny Yoro (LOSC) comme vous l’a révélé le10sport.com, et dans l’entrejeu, la piste Joshua Kimmich (Bayern Munich) est active.

Le PSG vise Kimmich

« Kimmich est l'une des cibles prioritaires , annonçait le journaliste du Parisien Laurent Perrin. Il est très intéressé par le projet. Mais il est aussi très attaché au Bayern. Et maintenant qu'il sait que Tuchel va faire sa valise à la fin de la saison (il le déteste), cela peut l'inciter à rester ». Interrogé sur sa situation, l’international allemand a laissé planer le doute.

« Personne ne m’a encore parlé »