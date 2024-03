PSG : Mbappé sur le banc, il annonce la masterclass de Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne dispose plus d’une place de titulaire indiscutable en Ligue 1 sous décision de Luis Enrique. Le coach du PSG semble vouloir compter au maximum sur Mbappé pour les grandes échéances restantes dans la saison au vu de la situation sportive du joueur. Pour Antoine Kombouaré, le coach espagnol a tout bon.

Cette fois-ci, Kylian Mbappé ne sera pas remplacé à la mi-temps comme ce fut le cas la semaine dernière à Monaco (0-0). En effet, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain et auteur d’un doublé à Saint-Sebastien en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions face à la Real Sociedad (2-1), a été laissé sur le banc des remplaçants par Luis Enrique.

«Ils se sont parlés et se sont mis d’accord pour savoir comment ils vont fonctionner ensemble»

Ancien joueur et coach du PSG, Antoine Kombouaré a été invité à prendre partie dans le cas Kylian Mbappé et la gestion de Luis Enrique. « Les choix de Luis Enrique avec Mbappé ? Je comprends oui. Mais après je suis persuadé qu’il y a eu une discussion déjà en interne entre Kylian et Luis. Ils se sont parlés et se sont mis d’accord pour savoir comment ils vont fonctionner ensemble parce que l’objectif aujourd’hui, c’est de finir le championnat en étant champion, préparer la saison prochaine, mais surtout avoir un Kylian performant pour la Ligue des champions. À partir du moment où ils se sont parlés, ça coule de source qu’on va avoir un Mbappé souriant, radieux puis aussi content de se reposer. Parce qu’il y a les échéances avec l’équipe de France ».

Mercato : Une star répond au PSG pour son transfert https://t.co/20bObKTgl4 pic.twitter.com/b7Mo3ajRLE — le10sport (@le10sport) March 10, 2024

«Je pense que je ferais pareil. Il est obligé d’avoir une équipe compétitive»