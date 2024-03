«C’est la bonne», un ultime cadeau du PSG pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Une tournée d’adieux ponctuée d’un sacre ultime en Ligue des champions pour Kylian Mbappé ? Le meilleur buteur de l’histoire du PSG vit ses dernières semaines dans la capitale comme l’atteste son contrat. Avant de s’envoler pour le Real Madrid, Mbappé pourrait écrire un peu plus sa légende au Paris Saint-Germain en lui offrant la première C1 de son histoire d’après Luis Fernandez.

Kylian Mbappé court derrière le Saint-Graal depuis son arrivée au PSG. En 2020, le champion du monde a été à deux doigts de poser ses mains sur la Ligue des champions, mais, aux côtés de Neymar et de Thiago Silva, a échoué en finale face au Bayern Munich.

«Je l’ai dit récemment à Kylian, c’est peut-être la bonne saison pour emmener l’équipe en finale et la gagner»

Cette saison, les grandes équipes n’étant pas intraitables, les cartes semblent être redistribuées aux yeux de Luis Fernandez. Du point de vue de l’ancien entraîneur et joueur du PSG, le club de la capitale a toutes ses chances de parvenir à ses fins. Et ce constat, Fernandez l’a fait auprès de Kylian Mbappé en personne. « Comme je l’ai dit récemment à Kylian, c’est peut-être la bonne saison pour emmener l’équipe en finale et la gagner. On l’attend avec impatience. Moi j’y crois ».

Mbappé - Haaland : Jackpot pour le Real Madrid ! https://t.co/AFOnIAjMx6 pic.twitter.com/Au5MIPfSiI — le10sport (@le10sport) March 10, 2024

«Il n’y a que trois clubs qui me font vraiment peur : l’Inter, Manchester City et peut-être Arsenal»