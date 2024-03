Mbappé : Avant l’Euro, il s’attaque à l’équipe de France !

Thomas Bourseau

À la dernière Coupe du monde, l’équipe de France a pris le meilleur sur l’Angleterre en quart de finale (2-1). Néanmoins, les Three Lions ont poursuivi leur petit bout de chemin depuis. Au point où Paul Merson fait d’eux les grands favoris de l’Euro en Allemagne en glissant un petit tacle aux Bleus au passage.

L'Euro approche et l'équipe de France aura à coeur de faire mieux que le 1/8ème de finale de la dernière édition. Par le biais d’un documentaire Netflix intitulé Capitaines de la Coupe du monde , Kylian Mbappé faisait passer un message dans le cadre de la finale perdue par l’équipe de France face à l’Argentine. Son objectif est de sortir vainqueur, le ton est donné en marge de l’Euro. « Ma première obsession, c’est de gagner. C’est l’objectif. Quand tu représentes ton pays, on a toujours faim de gagner des titres. De rester dans l’histoire, de laisser notre nom. On sait qu’on est capable d’être fort, maintenant il faut le montrer ».

«Je ne vois pas comment l’Angleterre pourrait ne pas gagner cet Euro»

Néanmoins, il semblerait que pour ce qui est de l’Euro qui va se dérouler en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain, une sélection est plus forte que l’équipe de France selon Paul Merson. « Je ne vois pas comment l’Angleterre pourrait ne pas gagner cet Euro. Je serais choqué. Je ne veux pas mettre de pression sur Gareth Southgate, mais je pense que ce serait un échec si on ne gagne pas ».

«La France n’a probablement que deux joueurs qui pourraient être titulaires chez nous»