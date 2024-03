PSG : «Choquant», l'équipe de France se lâche sur la polémique Mbappé

Arnaud De Kanel

Les images font le tour de la planète football depuis vendredi. Remplacé à la mi-temps par Luis Enrique, Kylian Mbappé a passé la seconde période en tribunes aux côtés de sa mère plutôt que sur le banc de touche. Une attitude indigne d'un capitaine selon Léa Le Garrec, internationale française.

Kylian Mbappé est au cœur d'une nouvelle polémique. L'attaquant du PSG a surpris son monde vendredi face à l'AS Monaco puisqu'il n'est ni revenu sur la pelouse, ni sur le banc mais bien en tribunes alors qu'il avait démarré avec le brassard de capitaine. Retenue avec l'équipe de France féminine pour participer à la Coupe du monde en Australie, Léa Le Garrec fustige l'attitude de Mbappé.

Mercato : Le PSG prépare son transfert, il s’engage ! https://t.co/OqJ4BQPYek pic.twitter.com/L9o0mgdaYe — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

«Je trouve ça choquant»

L'internationale tricolore occupe une activité de consultante sur Canal+ à côte de sa carrière de joueuse. La joueuse de l'équipe de France et de Fleury 91 était d'ailleurs présente sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir et en a profité pour réagir à la polémique Mbappé.

«C’est pour ça que la relation est cassée»