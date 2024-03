Neymar fait un cadeau à un joueur du PSG

Benjamin Labrousse

Parti du PSG pour Al-Hilal l’été dernier, Neymar aura laissé une image contrastée au sein du club de la capitale. Néanmoins, le Brésilien a pris certains jeunes sous son aile à Paris comme cela avait été le cas de Xavi Simons. Le Néerlandais, prêté par le PSG à Leipzig, s’est d’ailleurs exprimé sur l’ancien numéro 10 parisien.

Le PSG souhaite désormais mener un projet sportif axé sur le collectif. En ce sens, le club parisien s’était séparé de plusieurs vedettes l’été dernier avec les départs combinés de Lionel Messi, Sergio Ramos, Marco Verratti, ou encore de Neymar. Parti à Al-Hilal contre 90M€, l’ancien numéro 10 a marqué Xavi Simons au sein du PSG…

Xavi Simons, grand fan de Neymar

Racheté par le PSG au PSV Eindhoven l’été dernier, Xavi Simons a ensuite été prêté au RB Leipzig pour cette saison 2023-2024. Le 27 février dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le club de la capitale comptait beaucoup sur l’apport du Néerlandais la saison prochaine. S’il appartient donc au PSG, Xavi Simons a accordé un long entretien à Kicker ce lundi. Le joueur de 20 ans, qui a côtoyé Neymar de 2020 à 2022 à Paris, a révélé à quel point le Brésilien avait su le prendre sous son aile.

« Il s'est beaucoup occupé de moi »