Surprise, il imite Neymar au PSG !

Arnaud De Kanel

C'est le tube de l'hiver en Ligue 1. Recruté pour 5M€ en janvier en provenance de Wolfsberger (Autriche), Mohamed Bamba a de nouveau été décisif avec les Merlus lors de la victoire dans le derby breton face au Stade Rennais. En inscrivant son sixième but en autant de rencontres, il fait aussi bien que Neymar lors de son arrivée au PSG.

On n'arrête plus Mohamed Bamba ! L'attaquant ivoirien du FC Lorient a de nouveau trouvé le chemin des filets dimanche après-midi. Pour ses six premiers matchs en Ligue 1, il affiche tout simplement un bilan exceptionnel qui est comparable à celui de Neymar.

Transferts - PSG : Le Qatar dénonce «une trahison» de Mbappé ! https://t.co/SVWVBzvJdx pic.twitter.com/f30JT3J0zA — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Bamba débute comme Neymar

Lorsqu'il avait débarqué au PSG en 2017, Neymar avait inscrit six buts en six matchs, soit le meilleur deuxième total dans l'histoire de la Ligue 1 pour atteindre cette marque. Seuls Zlatan Ibrahimovic et Mario Balotelli (6 buts lors de leurs 5 premiers matchs) ont fait mieux. Buteur face au Stade Rennais, Mohamed Bamba rejoint donc Neymar à la seconde place de ce classement.

6 - Ils ont inscrit leurs 6 premiers buts en Ligue 1 en 6 matches ou moins au 21e siècle :🥇Zlatan Ibrahimovic et Mario Balotelli - 5 matches🥈Neymar et Mohamed Bamba🆕- 6 matchesGotha. pic.twitter.com/1lI8DOgBDH — OptaJean (@OptaJean) March 3, 2024

Bamba sort sur blessure