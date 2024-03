France - Algérie : Un crack annonce son choix

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Né à Vitry-sur-Seine, Yacine Adli avait la possibilité de défendre les couleurs de l'Algérie, le pays de ses parents. Mais présent en conférence de presse ce mardi, le milieu de terrain du Milan AC a confirmé la tendance et indiqué qu'il souhaitait représenter la France, malgré la concurrence à son poste.

Yacine Adli est devenu l'un des incontournables de Stefano Pioli. Pourtant, il y a encore quelques mois, l'ancien joueur du PSG occupait le banc des remplaçants. La trêve hivernale semble lui avoir fait le plus grand bien.et la deuxième partie de la saison devrait lui permettre de confirmer sa montée en puissance. Une bonne forme, qui pourrait aussi lui permettre de véritablement débuter sa carrière internationale.

L'Algérie lui a ouvert les portes

Convoqué chez les jeunes de l'équipe de France, Adli a la possibilité de défendre les couleurs algérienne, dont son originaires ses parents. Nouveau coach des Fennecs, Vladimir Petkovic a ouvert la porte au joueur du Milan AC. « Adli je le connais, c'est un joueur intéressant et on verra ce que ça donnera dans le futur, pour le moment on se concentre sur ce qu'on a. Pour qu'un mariage soit réussi il faut que les deux parties soient intéressées » avait confié le technicien.

Adli confirme son choix