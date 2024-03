Zidane dit non, il annonce du lourd pour l'Algérie

Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Djamel Belmadi, la fédération algérienne de football a tenté de boucler la signature de Zinedine Zidane. Recalés par le Ballon d'Or 98, les Fennecs se sont rabattus sur Vladimir Petkovic. Présent en conférence de presse lors de sa présentation, le nouveau sélectionneur de l'Algérie a annoncé du lourd.

Après le fiasco de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations, Zinedine Zidane a été contacté pour prendre la succession de Djamel Belmadi. Toutefois, l'ancien entraineur du Real Madrid a préféré refuser la proposition des Fennecs . Pour pallier le départ de Djamel Belmaldi, la fédération algérienne de football a finalement choisi Vladimir Petkovic en tant que sélectionneur.

«Je suis venu pour gagner»

Lors de sa conférence de presse de présentation, Vladimir Petkovic a annoncé du lourd pour l'Algérie. « Je ne suis pas venu ici pour participer, mais pour gagner. Je veux préciser pourquoi je suis venu ici. Dès notre première réunion avec Sadi, j'ai tout de suite été très enchanté de venir en Algérie. Au départ, les contacts étaient avec des pincettes, mais après deux ou trois rencontres j'ai pris conscience des possibilités » , a déclaré le nouveau sélectionneur des Fennecs , avant d'en rajouter une couche.

«J'ai l'habitude de la pression»