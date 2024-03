Zidane : L’OM tremble, une grosse annonce va tomber !

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane aimerait sortir de l’ombre et retrouver les projecteurs des bancs de touche. Après le Real Madrid, le natif de Marseille se voit bien prendre les rênes de l’OM. A moins que le Bayern Munich grille la priorité au club phocéen. Explications.

L’année sabbatique de Zinedine Zidane a finalement été triplée. Fatigué après son deuxième passage au Real Madrid sur le banc de touche, le technicien français a quitté le club en mai 2021 et n’a pas encore repris du service. Situation à laquelle il aimerait remédier au plus vite… à l’OM ?

Zidane prêt à attendre l’OM ?

Ancien coéquipier de Zinedine Zidane au Real Madrid, Thomas Gravesen a récemment tenu le discours suivant à Discovery+. « J'ai parlé à Zidane à Madrid il y a deux ans, et il m'a dit qu'il n'y avait que deux postes et demi qu'il voulait prendre. C'est Marseille, Madrid et l'équipe de France ». A l’OM, dans le cadre d’un rachat du club par les Saoudiens, Zidane bénéficierait du statut de manager général selon France Bleu.

Réponse avant fin mars au Bayern ?