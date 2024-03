PSG : Kylian Mbappé risque une énorme amende !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va quitter le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid. Les deux parties seraient déjà tombées d'accord au sujet d'un contrat de cinq ans. Mais afin d'éviter un retournement de situation, le club merengue a cette fois-ci assuré ses arrières en insérant une clause qui garantit une amende au joueur parisien.

L'été prochain, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid. En interne, le capitaine des Bleus a effectivement annoncé son départ auprès de sa direction, puis dans le vestiaire. Il faut dire que son contrat s'achève le 30 juin prochain, mais Kylian Mbappé aurait donc décidé de ne pas prolonger. Une signature au Real Madrid prend donc forme, mais du côté de la Casa Blanca , on préfère assurer ses arrières. Encore marqué par le retournement de situation de 2022, le club merengue aurait cette fois inclus une clause particulière dans le pré-contrat signé avec Kylian Mbappé selon Eduardo Inda.

PSG : Que va faire Luis Enrique avec Mbappé en C1 ? https://t.co/ok1X1V4DJX pic.twitter.com/XMoH5OjiSq — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

Si Mbappé casse son accord avec le Real Madrid, ça risque de lui coûter cher

« Lorsque le pré-contrat a été signé il y a trois semaines, toutes les clauses ont été établies et il y a une clause pénale bilatérale. Elle va permettre d'éviter des événements comme celui de 2022. Si Mbappé veut faire une Mbappé et poser un lapin au Real Madrid, ça lui coûtera un peu cher cette fois-ci », révèle le directeur d' OK Diario à l'occasion de son passage hebdomadaire sur le plateau du Chiringuito , avant de poursuivre.

«Si Mbappé ne vient pas, il devra payer lui-même une somme»