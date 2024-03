Real Madrid, OM… Il dévoile le prochain club de Zidane ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le congés sabbatique de Zinédine Zidane pourrait prendre fin au terme de cette saison. Le champion du monde 1998 chercherait à reprendre sa carrière d'entraîneur en main. Récemment, l'ancien coach du Real Madrid avait ouvert la porte à une arrivée en Italie. Mais pour Jacques Vendroux, il pourrait bien rebondir au Bayern Munich.

Quel sera le prochain club de Zinédine Zidane ? Après trois ans loin des terrains, le champion du monde 1998 pourrait bien reprendre un club dans les prochains mois en attendant le départ de Didier Deschamps en équipe de France. Surtout que plusieurs postes seront à pourvoir puisque Thomas Tuchel quittera son poste au Bayern Munich. Quant à Massimiliano Allegri, il n'est pas certain de continuer l'aventure.

Zidane ouvre la porte à une destination

Cela tombe bien puisque Zidane a récemment ouvert la porte à une arrivée en Italie. « Un retour en Italie ? Pourquoi pas, tout peut arriver. Pour l'instant, je fais d'autres choses, on verra, mais un autre passage sur le banc serait bien » avait-il lâché lundi dernier.

« Je le verrai très bien au Bayern ! »