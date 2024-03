«Un chômeur», l’Algérie s'en prend à Zidane !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com, la Fédération algérienne de football avait approché Zinédine Zidane. Libre de tout contrat, le champion du monde 1998 avait poliment refusé la succession de Djamel Belmadi. Finalement, le poste a été confié à Vladimir Petkovic, ancien sélectionneur de la Suisse. Un choix validé par l'ancien international algérien Mustapha Maza.

Après l'élimination de l'Algérie en phase de groupes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la Fédération a décidé de mettre fin au mandat de Djamel Belmadi. Pour le remplacer, les dirigeants ont pensé à plusieurs noms, notamment celui de Zinédine Zidane, dont les parents sont originaires de Kabylie. Mais comme confirmé par le 10Sport.com, le champion du monde 1998 a refusé cette proposition. Finalement, le poste est revenu à Vladimir Petkovic, ancien sélectionneur de la Suisse et connu en France pour avoir entraîné les Girondins de Bordeaux.

Un ancien international algérien s'en prend à Zidane

Ancien international algérien, Mustapha Maza a défendu ce choix lors d'un entretien accordé à Dzair Tube . « Si la Fédération Algérienne de Football avait nommé Zinedine Zidane comme coach de l’équipe nationale, est-ce que quelqu’un l’aurait qualifié de chômeur ? Même après une pause de plus de trois ans sans entraîner. Il y a des entraîneurs, comme Zinedine Zidane, qui, malgré de nombreuses offres et intérêts de grands clubs internationaux, restent prudents dans leurs choix » a-t-il déclaré.

« Petkovic a des ambitions claires »