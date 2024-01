EXCLU : Zidane, un nom qui change tout pour l'Algérie ?

Amadou Diawara

Alors que l'Algérie a été éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations à l'issue du premier tour, Djamel Belmadi a claqué la porte. Pour remplacer leur sélectionneur, les Fennecs auraient aimé boucler la signature de Zinedine Zidane. Toutefois, le Ballon d'Or 98 aurait refusé poliment de prendre la succession de Djamel Belmadi. Contacté par Le 10 Sport, Guy Roland Ndy Assembé a pris position sur ce dossier.

Tombée dans le groupe D avec l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie, l'Algérie était pressentie pour finir en tête de sa poule sans encombre. Toutefois, rien ne s'est passé comme prévu. En effet, les Fennecs ont terminé à la dernière place du groupe D. Résultat, la bande à Riyad Mahrez est sortie par la petite porte à la Coupe d'Afrique des Nations, étant éliminée dès la fin du premier tour. Au lendemain du fiasco de l'Algérie, Djamel Belmadi a pris la porte. Pour pallier le départ de son sélectionneur, la fédération algérienne de football aurait tenté de recruter Zinedine Zidane. Mais à en croire les dernières informations de RMC Sport , le Ballon d'Or 98 aurait refusé poliment de prendre les rênes des Fennecs .

«Ça peut faire rêver des gens»

Contacté par Le 10 Sport, Guy Roland Ndy Assembé a estimé que Zinedine Zidane aurait pu tout changer pour l'Algérie. « Est-ce que Zinedine Zidane pourrait relancer l'Algérie ? Je ne sais pas, parce que entrainer un club et une sélection, c'est totalement différent. Dans les clubs, les joueurs, on les a tous les jours. On a moyen de passer un message plus facilement. En sélection, on supervise les joueurs de loin, on rassemble. Est-ce que tout le monde adhère ? », s'est interrogé Guy Roland Ndy Assembé, avant de poursuivre.

«Rien que le fait d'entendre son nom, ça change les choses»