CAN 2024 : La Côte d'Ivoire s'est fait «tabasser», il balance

Amadou Diawara

La Côte d'Ivoire est passée totalement à côté de son premier tour. Malgré tout, les Eléphants se sont qualifiés in-extremis pour les huitièmes de finale, avant de battre le Sénégal et de valider leur ticket pour les quarts. Après la victoire contre les Lions de la Teranga, Franck Kessié en a profité pour revenir sur l'humiliation face à la Guinée équatoriale.

Pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire a eu très chaud lors de la phase de groupes. En effet, les Eléphants se sont qualifiés de justesse pour les huitièmes de finale, ayant d'ailleurs subi une correction face à la Guinée équatoriale (4-0). Opposée au Sénégal, la Côte d'Ivoire a composté son billet pour les quarts de finale, et ce, après une victoire aux tirs au but (1-1, 5-4).

«On a ressenti cette frustration et cette humiliation»

Interrogé par BeIN SPORTS après le succès face au Sénégal, Franck Kessié a tenu à revenir sur la déroute face à la Guinée équatoriale. « Quand tu sors d’un match contre la Guinée équatoriale (défaite 4-0, NDLR) où tu t’es fait tabasser devant ton public, dans le stade qui porte le nom du président, on a vraiment ressenti cette frustration et cette humiliation. C’est comme si on était les vendus de la nation. Après le match du Maroc on a été repêchés et je crois qu’on n’avait plus rien à perdre. Et comme on le dit, un revenant ne peut pas avoir peur. On s’est dit que même si on allait rencontrer le Sénégal, tenant du titre, et qui sortait de trois victoires en trois matchs, il fallait tout donner », a confié le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire, avant d'en rajouter une couche.

«C’est comme si on était les vendus de la nation»