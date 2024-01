CAN 2024 : Maroc, Mali, Afrique du Sud... Le programme du jour

Amadou Diawara

Les deux derniers matchs comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ont lieu ce mardi. En effet, le Mali est opposé au Burkina Faso à 18 heures au stade Amadou Gon Coulibaly, tandis que le Maroc défie l'Afrique du Sud à 21 heures au stade de San Pédro.

Ce mardi, les deux derniers matchs des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations sont au programme. A 18 heures, le Mali a rendez-vous avec le Burkina Faso au stade Amadou Gon Coulibaly. Trois heures plus tard, c'est au tour du Maroc d'entrer en scène. En effet, les Lions de l'Atlas se frotte à l'Afrique du Sud au stade de San Pédro. Les deux rencontres sont retransmises sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

Mali - Burkina Faso à 18 heures

Tombé dans le groupe E avec l'Afrique du Sud, la Namibie et la Tunisie, le Mali était pressenti pour se battre pour la deuxième place avec les Bafana Bafana . Toutefois, les Aigles de Carthage n'ont pas du tout honoré leur rang dans leur poule. Malgré son statut de mondialiste au Qatar, la Tunisie a fini dernière du groupe E. Le Mali a profité de la méforme de la bande à Ellyes Skhiri pour prendre la tête de la poule. Les Aigles ont donc validé leur ticket pour les huitièmes de finale, et ils rencontrent le deuxième du groupe D : le Burkina Faso. De leur côté, les Etalons ont cohabité avec l'Algérie, la Mauritanie et l'Angola. Et à la surprise générale, seuls les Fennecs n'ont pas composté leur billet pour la phase à éliminations directes de la Coupe d'Afrique des Nations.

Maroc - Afrique du Sud à 21 heures

Ayant figuré dans le groupe F, le Maroc a bénéficié d'un tirage clément. En effet, les Lions de l'Atlas n'ont affronté aucune grosse cylindrée du continent lors de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations. La bande à Achraf Hakimi a fini en tête de son groupe sans encombre, devant la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. Le Maroc se frotte donc au deuxième du groupe E : l'Afrique du Sud. Comme le Mali (et la Namibie), les Bafana Bafana ont provoqué le fiasco de la Tunisie à la CAN 2024.

Les listes des équipes concernées ce mardi

Mali : Djigui Diarra, Aboubacar Doumbia, Ismael Diawara, Hamari Traoré, Falaye Sacko (Montpellier HSC), Kiki Kouyaté (Montpellier HSC), Moussa Diarra (Toulouse FC), Mamadou Fofana (Amiens), Sikou Niakaté, Amadou Dante, Noss Traoré, Yves Bissouma, Mohamed Camara (AS Monaco), Amadou Haidara, Lassana Coulibaly, Boubacar Traoré, Kamory Doumbia (Brest), Diadie Samassekou, Moussa Doumbia, Nene Dorgeles, Sekou Koita, Sirine Doucouré (FC Lorient), Ibrahim Sissoko (ASSE), Fousseni Diabaté, Lassine Sinayoko (AJ Auxerre) et Youssouf Niakaté.



Afrique du Sud : Ricardo Goss, Veli Mothwa, Ronwen Williams, Grant Kekana, Terrence Mashego, Aubrey Modiba, Khuliso Mudau, Mothobi Mvala, Sydney Mobbie, Nkosinathi Sibisi, Siyanda Xulu, Thapelo Maseko, Teboho Mokoena, Thapelo Morena, Jayden Adams, Thabang Monare, Sphephelo Sithole, Zakhele Lepasa, Evidence Makgopa, Oswin Appollis, Mihlali Mayambela, Percy Tau et Themba Zwane.



Maroc : Yassine Bounou, Munir Mohamedi, El Mehdhi Benabid, Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui, Yahya Attiat Allah, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Yunis Abdelhamid (Reims), Chadi Riad, Abdel Abqar, Mohamed Chibi, Amir Richardson (Reims), Sofyan Amrabat, Oussama El Azzouzi, Selim Amallah, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi (OM), Ismael Saibari, Amine Harit (OM), Hakim Ziyech, Amine Adli, Abdessamad Ezzalzouli, Sofiane Boufal, Tarik Tissoudali, Youssef En-Nesyri et Ayoub El Kaabi.



Burkina Faso : Hervé Koffi, Hilel Konaté (Châteauroux, N1), Kilian Nikiema, Sébastien Tou, Issa Kaboré, Steeve Yago, Issoufou Dayo, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Adamo Nagalo, Abdoul Razack Guiebre, Valentin Nouma, Blati Touré, Adama Guira, Dramane Salou, Ismahila Ouedraogo, Sacha Bansé (Valenciennes, L2), Gustavo Sangaré (Quevilly-Rouen Métropole, L2), Stéphane Aziz Ky, Bertrand Traoré, Dango Ouattara, Mamady Bangré (Toulouse), Djibril Ouattara, Hassane Bandé, Mohamed Konaté, Fessal Tapsoba et Cédric Badolo.