CAN 2024 : C'est «terminé», le Maroc annonce un coup dur !

Amadou Diawara

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc va affronter l'Afrique du Sud ce mardi soir. Toutefois, les Lions de l'Atlas seront privés de Sofiane Boufal. Comme l'a annoncé Walid Regragui en conférence de presse, l'attaquant de 30 ans est blessé jusqu'à la fin de la CAN.

Tombé dans le groupe F, le Maroc a fini à la première place devant la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. Ayant validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de l'Atlas vont se frotter au deuxième du groupe E, à savoir l'Afrique du Sud. La rencontre est programmée ce mardi soir au stade de San Pédro.

Boufal est forfait avec le Maroc

Malheureusement pour le Maroc, il sera privé de l'un de ses hommes forts en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Walid Regragui a annoncé que Sofiane Boufal était forfait pour le duel face à l'Afrique du Sud, et qu'il pourrait même ne pas pouvoir rejouer avant la fin de la compétition.

«Je pense que sa CAN est terminée»