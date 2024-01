CAN 2024 : Après la honte, le Maroc va briller ?

Amadou Diawara

Après sa demi-finale à la Coupe du Monde au Qatar, le Maroc a hérité d'un tirage abordable à la Coupe d'Afrique des Nations. Opposés à la République démocratique du Congo, à la Zambie et à la Tanzanie, les Lions de l'Atlas ont terminé à la première place du groupe F. Ayant rendez-vous avec l'Afrique du Sud ce mardi soir, la bande à Achraf Hakimi aura à cœur de faire un gros parcours lors de la phase à éliminations directes pour faire oublier la bagarre générale contre la RDC.

Lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, le Maroc a créé la surprise en terminant à la quatrième place. C'est donc dans le costume de favori - avec le Sénégal, tenant du titre - que les Lions de l'Atlas se sont présentés à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Tombé dans le groupe F, le Maroc a hérité d'une poule largement à sa portée, devant se frotter à la République démocratique du Congo, à la Zambie et à la Tanzanie. Malgré le faux pas et les incidents contre les Léopards , les Lions de l'Atlas ont honoré leur rang lors du premier tour.

Le Maroc a dominé le groupe F

Pour son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc n'a laissé aucune chance à la Tanzanie (3-0). En parallèle, la RD Congo et la Zambie n'ont pas réussi à se départager (1-1). Lors de la deuxième journée de la phase de groupes, les Lions de l'Atlas ont été tenu en échec par les Léopards (1-1). Toutefois, ce n'est pas le résultat qui a marqué les esprits ce jour-là. En effet, une bagarre générale a éclaté après la rencontre, qui était très tendue, et ce, à la suite d'une altercation entre le sélectionneur marocain Walid Regragui et le défenseur congolais Chancel Mbemba. La Zambie aurait pu en profiter, mais elle n'a pas pu faire mieux qu'un résultat nul contre la Tanzanie (1-1). Pour l'ultime journée du premier tour de la CAN, le Maroc a fait le job contre Chipolopolos (0-1), tandis que la République démocratique du Congo n'a toujours pas réussi à l'emporter (0-0 contre la Tanzanie).

Maroc - RDC : Une bagarre générale a éclaté

Leader du groupe F, le Maroc a composté son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors qu'ils affronteront l'Afrique du Sud ce mardi à 21 heures, les Lions de l'Atlas seront privés de Walid Regragui. Pour rappel, le sélectionneur du Maroc a écopé de quatre matchs de suspension, dont deux avec sursis, à cause de son clash avec Chancel Mbemba. La bande à Achraf Hakimi aura donc à cœur de faire oublier ce terrible épisode. Une bagarre générale ayant éclaté entre joueurs et staff du Maroc et de la RDC après cette altercation. Malgré leurs trois résultats nuls au premier tour, les Léopards joueront le prochain tour de la CAN, et ce, contre l'Egypte ce dimanche à 21 heures.

Le classement final du groupe F

1er : Maroc, 7 points

2ème : RD Congo, 3 points

3ème : Zambie, 2 points

4ème : Tanzanie, 2 points