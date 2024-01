CAN 2024 : Côte d'Ivoire, Nigeria... Les Eléphants ont eu chaud

Amadou Diawara

Pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, la Côte d'Ivoire s'est fait peur. Ayant terminé à la troisième place du groupe A avec trois points, les Eléphants ont dû attendre la fin des derniers matchs du premier tour pour valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. En effet, la bande à Seko Fofana fait partie des quatre meilleurs troisièmes de la CAN.

En tant que pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire était dans le groupe A. Une poule que les Eléphants partageaient avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau.

La Côte d'Ivoire s'est qualifiée in-extremis

Pour son entrée en lice face à la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire a honoré son rang, l'emportant 2-0 sur ses terres. Toutefois, lors de la deuxième journée de la phase de poules, les Eléphants sont tombés face au Nigeria (0-1). Opposé à la Guinée équatoriale pour son troisième et dernier match du premier tour, le pays hôte a pris une correction à la surprise générale (0-4). Résultat, la Côte d'Ivoire a terminé à la troisième place du groupe A avec trois points et une différence de buts de -3. A la tête du classement, on retrouve la surprenante équipe de la Guinée équatoriale, à égalité de points avec son dauphin : le Nigeria (7 points). De son côté, la Guinée-Bissau est dernière avec 0 point.

La Côte d'Ivoire affronte le Sénégal en 1/8ème de la CAN