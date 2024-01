Clash à la CAN 2024, ça lui coute cher

Amadou Diawara

A la fin du choc entre le Maroc et la République démocratique du Congo, Walid Regragui est allé au clash avec Chancel Mbemba. Et malheureusement pour les Lions de l'Atlas, leur sélectionneur a été sanctionné par la CAF. En effet, Walid Regragui a écopé de quatre matchs de suspension, dont deux avec sursis.

Le duel entre le Maroc et la République démocratique du Congo était particulièrement tendue. En effet, l'arbitre de la rencontre a sifflé 34 fautes au total. D'ailleurs, à l'issue de la rencontre, les deux camps étaient toujours sur les nerfs, notamment Walid Regragui et Chancel Mbemba.

Regragui a eu une prise de bec avec Mbemba

Après le coup de sifflet final, Walid Regragui est allé à la rencontre de Chancel Mbemba pendant qu'il priait. Et alors que ce dernier ne l'a pas regardé en le saluant, le sélectionneur des Lions de l'Atlas s'est emporté ; s'en est suivi une altercation entre les deux hommes, puis une bagarre générale entre joueurs et membres du staff du Maroc et de la République démocratique du Congo.

Quatre matchs de suspension pour Regragui