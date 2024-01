CAN 2024 : Maroc, Mali, Tunisie... Le programme du jour

Amadou Diawara

Ce mercredi, les derniers matchs de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations sont au programme. En effet, les équipes des poules E et F vont tenter de décrocher les dernières places pour les huitièmes de finale de la compétition.

Les sélections des groupe A à D ont disputé leur troisième et dernier match de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce mercredi, les équipes des groupes E et F vont en faire de même. En effet, l'Afrique du Sud est opposée à la Tunisie au stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogola, tandis que la Namibie est au bras de fer avec le Mali au stade Laurent Pokou à San-Pédro. Deux rencontres prévues en simultanée à 18 heures. Dès 21 heures, la Tanzanie défie la République démocratique du Congo au stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo. Dans le même temps, la Zambie se frotte au Maroc au stade Laurent Pokou à San-Pédro. L'intégralité de ces matchs sont à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

La Tunisie doit gagner et croiser les doigts

Dans le groupe E, poule la plus équilibrée de la CAN 2024 sur le papier, personne n'a validé son ticket pour les huitièmes de finale pour le moment. En effet, les trois équipes se tiennent à trois petits points. En première position, on retrouve le Mali avec quatre points. Les Aigles l'ont emporté face à l'Afrique du Sud (2-0), et ont obtenu le point du nul contre la Tunisie (1-1). Avec trois points, les Bafana Bafana et la Namibie sont à égalité. L'Afrique du Sud ayant écrasé les Brave Warriors (4-0). De son côté, la Tunisie - qui était pourtant favorite de la poule grâce à son statut de Mondialiste au Qatar - est dernier avec un seul point. Les Aigles de Carthage s'étant inclinés à la surprise générale face à la Namibie (1-0). Pour espérer disputer les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la Tunisie doit absolument l'emporter, mais elle doit également croiser les doigts pour que le résultat de l'autre rencontre lui soit favorable. Autrement, il faudra faire des calculs en fonction des autres groupes. Pour sa part, le Mali n'a besoin que d'un point pour se qualifier pour le prochain tour. Pour rappel, les deux premières équipes de chaque poules joueront la phase à éliminations directes de la CAN, tout comme les quatre meilleurs troisièmes du premier tour.

Un nul suffit au Maroc

En ce qui concerne le groupe F, le Maroc est leader grâce à ses quatre points empochés. En effet, les Lions de l'Atlas se sont imposés largement face à la Tanzanie (3-0), avant de finir dos à dos avec la République démocratique du Congo (1-1). Les Léopards ont engrangé deux points, ayant fait deux nuls (1-1 contre la Zambie). De son côté, la Zambie est également à la deuxième place au classement (1-1 face à la Tanzanie). Enfin, la Tanzanie est à la traine avec un point. Pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc peut se contenter d'un résultat nul, mais pour assurer leur première place dans la poule F, les hommes de Walid Regragui feraient mieux de l'emporter contre la Zambie.

Les listes des équipes du groupe E

Afrique du Sud : Ricardo Goss, Veli Mothwa, Ronwen Williams, Grant Kekana, Terrence Mashego, Aubrey Modiba, Khuliso Mudau, Mothobi Mvala, Sydney Mobbie, Nkosinathi Sibisi, Siyanda Xulu, Thapelo Maseko, Teboho Mokoena, Thapelo Morena, Jayden Adams, Thabang Monare, Sphephelo Sithole, Zakhele Lepasa, Evidence Makgopa, Oswin Appollis, Mihlali Mayambela, Percy Tau et Themba Zwane.



Tunisie : Aymen Dahmene, Bechir Ben Said, Mouez Hassen, Montassar Talbi (FC Lorient), Yassine Meriah, Alaa Ghram, Oussema Hadadi, Hamza Jelassi, Wajdi Kechrida, Yan Valéry (Angers, L2), Ali Maaloul, Ali Abdi (Caen, L2), Ellyes Skhiri, Mohamed Ali Ben Romdhane, Aissa Bilal Laidouni, Anis Ben Slimane, Hamza Rafia, Houssem Tka, Mohamed Belhadj Mahmoud, Youssef Msakni, Elias Achouri, Sayfallah Ltaief, Bassem Srarfi, Naim Sliti, Haythem Jouini, Taha Yassine Khenissi et Mortadha Ben Ouanes.



Mali : Djigui Diarra, Aboubacar Doumbia, Ismael Diawara, Hamari Traoré, Falaye Sacko (Montpellier HSC), Kiki Kouyaté (Montpellier HSC), Moussa Diarra (Toulouse FC), Mamadou Fofana (Amiens), Sikou Niakaté, Amadou Dante, Noss Traoré, Yves Bissouma, Mohamed Camara (AS Monaco), Amadou Haidara, Lassana Coulibaly, Boubacar Traoré, Kamory Doumbia (Brest), Diadie Samassekou, Moussa Doumbia, Nene Dorgeles, Sekou Koita, Sirine Doucouré (FC Lorient), Ibrahim Sissoko (ASSE), Fousseni Diabaté, Lassine Sinayoko (AJ Auxerre) et Youssouf Niakaté.



Namibie : Lloydt Kazapua, Kamaijanda Ndisiro, Edward Maova, Ananias Gebhardt, Ryan Nyambe, Riaan Hanamub, Erasmus Ikeinge, Kennedy Amutenya, Denzil Haoseb, Charles Hambira, Aprocious Petrus, Ivan Kamberipa, Lubeni Haukongo, Ngero Katua, Romeo Kasume, Marcel Papama, Petrus Shitembi, Prins Tjiueza, Uetuuru Kambato, Wendell Rudath, Absalom Iimbondi, Erastus Kulula, Edmar Kamatuka, Peter Shalulile, Deon Hotto, Joslin Kamatuka, Bethuel Muzeu et Junior Petrus.

Les listes des sélections de la poule F

Maroc : Yassine Bounou, Munir Mohamedi, El Mehdhi Benabid, Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui, Yahya Attiat Allah, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Yunis Abdelhamid (Reims), Chadi Riad, Abdel Abqar, Mohamed Chibi, Amir Richardson (Reims), Sofyan Amrabat, Oussama El Azzouzi, Selim Amallah, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi (OM), Ismael Saibari, Amine Harit (OM), Hakim Ziyech, Amine Adli, Abdessamad Ezzalzouli, Sofiane Boufal, Tarik Tissoudali, Youssef En-Nesyri et Ayoub El Kaabi.



République démocratique du Congo : Lionel Mpasi (Rodez, L2), Dimitry Bertaud (Montpellier), Baggio Siadi, Gédéon Kalulu (Lorient), Brian Bayeye, Chancel Mbemba (Olympique de Marseille), Rocky Bushiri, Henock Inonga, Dylan Batubinsika (Saint-Etienne, L2), Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy (Nantes), Edo Kayembe, Aaron Tshibola, Charles Pickel, Gael Kakuta (Amiens, L2), Grady Diangana, Theo Bogonda, Silas Mvumpa, Meshack Elia, Cédric Bakambu, Fiston Mayele, Yoane Wissa et Simon Banza.



Tanzanie : Kwesi Kawawa, Beno Kakolanya, Aishi Manula, Israel Mwenda, Mohamed Hussein, Bakari Mwamnyeto, Dickson Job, Nickson Kibabage, Lusajo Mwaikenda, Adam Kasa, Zion Chebe Nditi, Mark John, Miano Danilo, Yusuf Kagoma, Mzamiru Yassin, Sospeter Bajana, Adolf Bitegeko, Roberto Yohana, Edwin Balua, Said Hamis, Tarryn Allarakhia, Kibu Dennis, Adbul Suleiman, Ladaki Chasambi et Simon Msuva.



Zambie : Toaster Nsabata, Lawrence Mulenga, Francis Mwansa, Benedict Chepeshi, Stopila Sunzu, Gift Mphande, Changa Chaiwa, Dominic Chanda, Rodrick Kabwe, Zephaniah Phiri, Tandi Mwape, Frankie Musonda, Kings Kangwa, Clatous Chama, Benson Sakala, Emmanuel Banda, Rally Bwalya, Golden Mafwenta, Lubambo Musonda, Frederick Mulambia, Kelvin Kampumbu, Kelvin Kampamba, Fashion Sakala, Lameck Banda, Kennedy Musonda, Edward Chilfuya et Patson Daka.