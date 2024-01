CAN 2024 - Mauritanie - Algérie : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables...

Amadou Diawara

Tombé dans un groupe largement abordable, l'Algérie a totalement manqué ses débuts à la Coupe d'Afrique des Nations. Après leurs deux résultats nuls contre l'Angola et le Burkina Faso, les Fennecs doivent battre la Mauritanie ce mardi soir pour assurer leur qualification pour les huitièmes de finale de la compétition.

Lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie a été favorisée. En effet, les Fennecs n'ont aucune grosse cylindrée du contient dans leur groupe. Tombés dans la poule D, les hommes de Djamel Belmadi cohabitent avec l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie. Malgré tout, l'Algérie est passé à côté de son début de CAN.

L'Algérie a calé deux fois à la CAN

Lors de ses deux premiers matchs à la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie n'a jamais su l'emporter. En effet, les Fennecs ont été tenus en échec par l'Angola (1-1) et le Burkina Faso (2-2). Avant d'affronter la Mauritanie, la bande à Riyad Mahrez est donc troisième du groupe D avec deux points, derrière les Palancas Negras et les Étalons (4 points). La Mauritanie n'ayant pas empoché le moindre point.

L'Algérie a son destin en mains

Pour son troisième et dernier match de la phase de groupes, l'Algérie affronte la Mauritanie à 21 heures au stade de la Paix à Bouaké. Une rencontre retransmise sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS . Pour assurer leur qualification pour les huitièmes de finale de la CAN, les Fennecs n'ont d'autre choix que de l'emporter face au dernier de la poule D. Pour rappel, les deux premières équipes de chaque groupes disputeront la phase à éliminations directes de la compétition, tout comme les quatre meilleurs troisièmes du premier tour.

Les compositions probables de Mauritanie - Algérie

Le XI probable d'Amir Abdou, le sélectionneur de la Mauritanie : Babacar Niasse - Ibrahima Keita, Nouh Mohamed El Abd, Lamine Ba, Aly Abeid - Idrissa Thiam, Omaré Gassama, Guessouma Fofana, Hemeya Tanji - Aboubakar Kamara et Aboubakary Koita.



Le XI probable de Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie : Anthony Mandrea - Youcef Atal, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaïni, Rayan Aït-Nouri - Nabil Bentaleb, Ismaël Bennacer, Farès Chaïbi - Riyad Mahrez, Baghdad Bounedjah et Youcef Belaïli.