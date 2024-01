Drame à la CAN 2024

Amadou Diawara

Après son nul contre le Cameroun, la Guinée s'est imposée face à la Gambie lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. Toutefois, le Syli National a été frappé par un drame peu après sa victoire. En effet, six supporters guinéens sont décédés à Conakry lors des festivités.

Tombée dans le groupe de la mort (C), la Guinée a hérité du Sénégal, du Cameroun et de la Gambie au premier tour de la CAN. Après avoir tenu en échec les Lions Indomptables (1-1), le Syli National a pris trois points précieux lors de la deuxième journée de la phase de poules. En effet, la Guinée l'a emporté contre la Gambie (1-0). Une très bonne nouvelle pour les hommes de Kaba Diawara, qui sont en bonne posture pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Toutefois, la Guinée a été frappée par un drame peu après sa victoire contre la Gambie.

La Guinée a battu la Gambie

Lors des célébrations après le succès de la Guinée contre la Gambie, six supporters du Syli National ont perdu la vie à Conakry. Sur son compte X , la fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) a tenu à rendre hommage aux victimes : « Nous avons été profondément attristés par la perte de certains de nos supporters lors de la célébration de la victoire face à la Gambie. Célébrons avec prudence et faites attention à vous ».

Six supporters guinéens ont perdu la vie à Conakry