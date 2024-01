Après le scandale Maignan, on parle aussi de racisme à la CAN 2024

Amadou Diawara

Après le coup de sifflet final de Maroc - RD Congo, un clash a éclaté entre Walid Regragui et Chancel Mbemba. Une altercation qui a provoquée une bagarre générale entre joueurs et membres du staff des deux sélections. Interrogé en conférence de presse, Walid Regragui a dénoncé l'attitude de Chancel Mbemba, qui sous entend qu'il a proféré des propos racistes selon lui.

Alors que le Maroc et la RD Congo n'ont pas réussi à se départager sur le terrain (1-1), deux hommes se sont pris le bec après le coup de sifflet final : Walid Regragui et Chancel Mbemba. A la suite de ce clash, une bagarre générale a éclatée entre joueurs et membres du staff des deux sélections. Présent en zone mixte après cet incident, Chancel Mbemba a lâché toutes ses vérités sur son altercation avec Walid Regragui.

«Je ne croyais pas que ce mot-là allait sortir de la bouche du coach»

« Je ne suis pas parfait mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde. Le respect, c'est réciproque. Moi je respecte le coach, c'est un grand monsieur. Mais quand on a les vidéos... on a coupé les vidéos à la TV, mais moi j'ai les vidéos. Je n'ai pas besoin de balancer. (...) Je ne suis pas un super joueur, mais je ne croyais pas que ce mot-là allait sortir de la bouche du coach » , a déclaré Chancel Mbemba. Ce qui a provoqué la colère de Walid Regragui, sorti de ses gonds en conférence de presse d'après-match.

Mbemba qui illustre la VAR suivi d'un geste très déplacé envers Regragui, c'est un manque de respect flagrant. Ce joueur de la RDC doit être sanctionné par la CAF#maroc #Morocco #DRC #RDC #CONGO #bagarre https://t.co/rNVNwuF7hG pic.twitter.com/MqX1DaXIpj — ⴰⵎⴷⴷⴰ (@amddadesu) January 21, 2024

«Il sous-entend que mes propos sont racistes»