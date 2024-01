CAN 2024 : Un joueur de l'OM au coeur d'un clash ?

Jean de Teyssière

La Coupe d'Afrique des Nations est une compétition très âprement disputée par tous les pays engagés, ce qui laisse parfois pointer de la tension. C'est ce qui s'est passé en fin de match entre le Maroc et la République démocratique du Congo. Alors que les dernières minutes étaient en train de se jouer, une altercation entre Walid Regragui et Chancel Mbemba a éclaté, causant une bagarre. En conférence de presse, le sélectionneur marocain est revenu sur l'incident avec le défenseur de l'OM.

Le Maroc a fort à faire durant cette CAN puisqu'ils doivent justifier leur statut de meilleure équipe africaine du moment, marquée par la belle épopée lors de la précédente Coupe du monde, durant laquelle ils ont terminé quatrièmes. Forcément ce statut met la pression et créer cet incident qui a émaillé la fin de la rencontre face à la RDC (1-1).

Regragui et Mbemba s'accrochent en plein match

Le match entre le Maroc et la République démocratique du Congo (1-1) a terminé dans la tension. Alors que les Marocains accusaient les Congolais de gagner du temps, au moment de sortir de la pelouse, Chancel Mbemba, le défenseur de l'OM, a refusé de serrer la main de Walid Regragui, le sélectionneur marocain. Une altercation a suivi et l'on pouvait voir Walid Regragui hurler en direction de Chancel Mbemba : « regarde moi ! regarde moi ! » Une bagarre entre les joueurs marocains et congolais a suivi.

«Je n’ai rien à dire sur ça»