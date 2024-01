CAN 2024 : Une polémique à 90 000€ éclate avec la star du Cameroun

Arnaud De Kanel

Au bord de l'élimination dans cette CAN 2024, le Cameroun est au centre de toutes les discussions. Sa star, André Onana, croule sous les critiques après son match raté face au Sénégal vendredi soir, lui qui avait manqué la première rencontre de sa sélection pour affronter Tottenham avec Manchester United. Et ce samedi, la presse britannique nous apprend que les Red Devils auraient déboursé près de 90 000€ pour le jet privé du portier.

André Onana connait un début de saison délicat avec Manchester United. Raillé par la presse anglaise, il se retrouve désormais sous les critiques au Cameroun, pays dont il est pourtant la vedette en l'absence de Vincent Aboubakar. Son absence lors du premier match de la CAN pour privilégier Manchester United n'est pas passée et voilà qu'il se retrouve au cœur d'une nouvelle polémique.

CAN 2024 - Tunisie - Mali : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables… https://t.co/fevdO1kL15 pic.twitter.com/AGfvs3Kv0s — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

United débourse 90 000€ pour son jet privé

Dans ses colonnes du jour, The Athletic indique que les Red Devils auraient déboursé 100 000$, soit environ 90 000€, pour qu'André Onana se rende en Côte d'Ivoire le plus rapidement possible après la rencontre face à Tottenham. Et malgré cet effort, Onana a raté le premier match du Cameroun puisque son avion a été détourné. Une nouvelle polémique pour le portier qui s'était exprimé sur les critiques sur Canal TV .

Onana prône «l'union sacrée»