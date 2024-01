CAN 2024 : Sept ans après, le Cameroun peut-il rêver d'un nouveau sacre ?

Amadou Diawara

Déjà sacré à cinq reprises à la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun court après un sixième trophée. Toutefois, les Lions indomptables vont devoir se sortir du groupe de la mort, avant d'espérer se rapprocher d'un nouveau titre en Côte d'Ivoire. En effet, le Cameroun figure dans le groupe C avec le Sénégal, champion en titre, la Guinée et la Gambie.

La Coupe d'Afrique des Nations 2024 aura lieu du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. En effet, 24 sélections du continent se frotteront les unes aux autres pendant près d'un mois : le pays hôte, le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, le Mozambique, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, la Gambie, l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Angola, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Maroc, la République Démocratique du Congo, la Zambie et enfin la Tanzanie.

Le PSG réagit pour son nouveau calvaire https://t.co/7Uft2D3vGP pic.twitter.com/4Swc52SkGY — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

Le Cameroun est dans le groupe de la mort

Quintuple vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations (2017, 2002, 2000, 1988 et 1984), le Cameroun se présente comme l'une des équipes à abattre. En effet, les Lions indomptables sont la deuxième nation la plus titrée, après l'Egypte et ses sept trophées (2010, 2008, 2006, 1998, 1986, 1959 et 1957). Mais pour avoir une chance de remporter la CAN pour la sixième fois de son histoire en 2024, les hommes de Rigobert Song vont devoir se sortir du groupe de la mort (C). En effet, le Cameroun devra se frotter au Sénégal, tenant du titre, à la Guinée et à la Gambie lors du premier tour de la compétition. Pour rappel, les deux premières équipes de chaque poule vont disputer les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, tandis que les quatre meilleurs troisièmes de la phase de groupes valideront également leur ticket pur la suite du tournoi.

Un sixième titre pour le Cameroun ?

Tombé dans le groupe C, le Cameroun devrait se battre pour la première place avec le Sénégal, grand favori de la compétition. De surcroit, les Lions Indomptables devront se méfier de la Guinée, qui peut se muer en trouble-fête dans cette poule. Et ce qui concerne la Gambie, le Cameroun ne devrait pas être inquiété, même s'il ne faudra pas sous-estimer cette équipe, qui a disputé sa toute première CAN en 2021. Pour son entrée en lice en Côte d'Ivoire, la bande à Vincent Aboubakar affrontera la Guinée le 15 janvier à 18 heures au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Quatre jours plus tard, le Cameroun sera opposé à l'ogre de la poule C : le Sénégal. Un choc qui se déroulera à 18 heures dans la même enceinte. Enfin, les hommes de Rigobert Song défieront la Gambie le 23 janvier à 18 heures au stade de la Paix à Bouaké.

La liste du Cameroun pour la CAN 2024