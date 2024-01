Une deuxième CAN de suite pour le Sénégal ?

Amadou Diawara

Lors de la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal a remporté le titre pour la première fois de son histoire. En lice cette année, les Lions de la Teranga auront à cœur de remporter un deuxième trophée de suite en Côte d'Ivoire. Mais pour espérer réaliser cet exploit, les hommes d'Aliou Cissé devront sortir du groupe de la mort, composé du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie.

En lice pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021, le Sénégal est parvenu à aller au bout de la compétition. Opposés à l'Egypte en finale, les Lions de la Teranga se sont imposés contre les Pharaons à l'issue de la séance des tirs au but (0-0, 4-2). Sacré pour la première fois lors de la précédente édition, le Sénégal a pu oublier les désillusions de 2002 et 2019. En effet, il s'est incliné deux fois en finale, respectivement contre le Cameroun (0-0, 3-2) aux tirs au but et face à l'Algérie (1-0).

Le Sénégal est champion d'Afrique en titre

Champion d'Afrique en titre, le Sénégal est gonflé à bloc pour cette édition. En effet, les hommes d'Aliou Cissé vont se servir de leur expérience de 2021 pour tenter de remporter une nouvelle fois la CAN cette année. Avec le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, le Sénégal est d'ailleurs l'un des deux grands favoris pour être sacré le 11 février, date de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Emmenés par de grands joueurs, Sadio Mané et Kalidou Koulibaly notamment, les Lions de la Teranga ont de gros arguments à faire valoir. Mais pour viser un deuxième sacre consécutif à la CAN - un exploit déjà réalisé par l'Egypte, (doublé en 1957 et 1959, triplé en 2006, 2008 et 2010), le Ghana (1963 et 1965) ou encore le Cameroun (2000 et 2002) - le Sénégal devra d'abord s'en sortir dans le groupe de la mort.

Le Sénégal est en quête d'un doublé à la CAN

Lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal n'a pas été verni. En effet, les Lions de la Teranga sont dans le groupe C avec le Cameroun, quintuple vainqueur de la CAN (2017, 2002, 2000, 1988 et 1984), la Guinée et la Gambie. Tombé dans la poule de la mort, le Sénégal n'aura donc pas le droit à l'erreur. Pour leur entrée en lice en Côte d'Ivoire, les Lions de la Teranga seront opposés à la Gambie, l'adversaire le plus faible du groupe C. La rencontre aura lieu le 15 janvier à 15 heures au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Par la suite, le Sénégal affrontera le Cameroun, son principal rival dans la poule, et ce, le 19 janvier à 18 heures dans la même enceinte. Enfin, les hommes d'Aliou Cissé joueront leur troisième et dernier match de la phase de groupes contre la Guinée le 23 janvier à 18 heures, toujours au stade Charles Konan Banny. La bande à Sadio Mané devra donc être à 100% dès le coup d'envoi de la compétition, ne pouvant pas se permettre le moindre faux pas, même s'il est possible de se qualifier en étant troisième de son groupe. Pour rappel, les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, tout comme les quatre meilleurs troisièmes du premier tour.

La liste du Sénégal pour la CAN 2024