CAN 2024 : Pays organisateur, la Côte d'Ivoire rêve du titre

Pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, la Côte d'Ivoire espère remporter le titre devant son public, et ce, pour la troisième fois de son histoire, après 1992 et 2015. Mais pour réussir cet exploit, les Eléphants devront d'abord se sortir du groupe A, composé du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau.

La Coupe d'Afrique des Nations 2024 aura lieu du 13 janvier au 11 février. Organisée en Côte d'Ivoire, la compétition verra 24 sélections se frotter les unes aux autres. Dans un premier temps, les équipes seront divisées en six groupes de quatre, où les deux premiers de chaque poule et les quatre meilleurs troisièmes valideront leur ticket pour les huitièmes de finale de la CAN.

La Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN 2024

Pays hôte de la CAN 2024, la Côte d'Ivoire aura à coeur de remporter le trophée devant son public. Déjà sacré en 1992 et 2015, les Eléphants courent après un troisième titre cette année. Et ils espèrent ne pas revivre la même mésaventure qu'en 2012 et 2006, où ils se sont inclinés en finale contre la Zambie et l'Egypte. Pour réussir l'exploit de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire devra d'abord se sortir du groupe A, composé du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau.

Un troisième sacre à domicile pour la Côte d'Ivoire ?

Organisatrice de la CAN 2024, la Côte d'Ivoire défiera la Guinée-Bissau en ouverture de la compétition. En effet, les Eléphants se frotteront aux Djurtus le 13 janvier à 21 heures, et ce, au Stade Olympique Alassane Ouattara D'Anyama à Abidjan. Lors de la deuxième journée, la Côte d'Ivoire affrontera l'autre colosse de la poule A : le Nigeria. Cela se passera le 18 janvier à 18 heures dans la même enceinte. Enfin, la bande à Serge Aurier jouera son troisième et dernier match de la phase de groupes le 22 janvier à 18 heures contre la Guinée équatoriale, toujours au stade Alassane Ouattara. Si la logique est respectée, la Côte d'Ivoire devrait finir en tête du groupe A devant le Nigeria. Et les deux autres équipes devraient se disputer la troisième place, qui peut être qualificative pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.

La liste de la Côte d'Ivoire pour la CAN 2024