CAN 2024 : Le groupe de la Côte d'Ivoire à la loupe

Amadou Diawara

La CAN 2024 aura lieu du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. A domicile pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les Eléphants vont devoir défier le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau dans le groupe A. Et en match d'ouverture de cette compétition, le pays hôte va se frotter aux Djurtus.

La Coupe d'Afrique des Nations va être lancée le 13 janvier. En effet, la Cote d'Ivoire, pays hôte de la compétition, va affronter la Guinée-Bissau à 21 heures, et ce, au Stade Olympique Alassane Ouattara D'Anyama à Abidjan. En plus de ces deux sélections, le Nigeria et la Guinée équatoriale figurent également dans le groupe A.

Un duel Côte d'Ivoire - Nigeria dans le groupe A

Si la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale sont largement à la portée de la Côte d'Ivoire, la première place du groupe A devrait se jouer avec le Nigeria, l'une des plus grosses cylindrées africaines. D'ailleurs, les deux colosses du groupe A vont se défier dès la deuxième journée de la phase de poules. Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase à éliminations directes de la CAN 2024. De plus, les quatre meilleurs troisièmes à l'issue du premier tour valideront également leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition.

Le programme du groupe A

Journée 1 : Côte d'Ivoire - Guinée Bissau le 13 janvier à 21 heures au stade Alassane Ouattara d’Abidjan, puis Nigeria - Guinée équatoriale le 14 janvier à 15 heures dans la même enceinte.



Journée 2 : Guinée équatoriale - Guinée Bissau le 18 janvier à 15 heures, puis Côte d'Ivoire - Nigeria le même jour à 18 heures. Les deux rencontres ayant lieu au stade Alassane Ouattara.



Journée 3 : Guinée Bissau - Nigeria (stade Félix-Houphouët-Boigny à Abidjan) et Guinée équatoriale - Côte d'Ivoire (stade Alassane Ouattara) en simultanée le 22 janvier à 18 heures.

Les listes des quatre nations du groupe A

Côte d’Ivoire : Yahia Fofana (Angers, Ligue 2), Badra Ali Sangaré, Charles Folly, Serge Aurier, Willy Boly, Ismaël Diallo, Ousmane Diomandé, Ghislain Konan, Odilon Kossonou, Evan Ndicka, Wilfred Singo (Monaco), Amani Lazaré, Idrissa Doumbia, Seko Fofana, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean Michaël Seri, Simon Adingra, Jonathan Bamba, Jérémie Boga (OGC Nice), Oumar Diakité (Reims), Max-Alain Gradel, Sébastien Haller, Karim Konaté, Christian Kouamé, Jean-Philippe Krasso et Nicolas Pépé.



Nigeria : Stanley Nwabili, Francis Uzoho, Leke Ojo, Ola Aina, Chidozie Awaziem, Bright Osayi-Samuel, William Troost-Ekong, Bruno Onyemaechi, Kenneth Omeruo, Ajayi, Bassey, Zaidu Sanusi, Wilfred Ndidi, Raphael Onyedika, Joe Aribo, Frank Onyeka, Alex Iwobi, Ahmed Musa, Victor Osimhen, Kelechi Iheanacho, Sadiq Umar, Moses Simon (FC Nantes), Ademola Lookman, Samuel Chukwueze et Victor Boniface.



Guinée équatoriale : Jesus Owono, Manuel Sapunga, Aitor Embela ; Carlos Akapo, Nestor Senra, Esteban Obiang, Saul Coco, Jose Elo, Hugo Buyla, Basilio Ndong, Charles Ondo, Marvin Aneboh ; Federico Bikoro, Alex Balboa, Jose Machin, Santiago Eneme, Jannick Buyla, Pablo Ganet, Federico Nguema ; Edu Salvador, Noe Ela, Josete Miranda, Luisimi Nlavo, Jose Nabil, Emilio Nsue, Oscar Siafa et Salomon Obama.



Guinée-Bissau : Jonas Mendes, Fernando Embadje, Ouparine Djoco, Marcelo Djalo, Opa Sangante (Dunkerque, Ligue 2), Sori Mané, Fali Candé (Metz), Edgar Ié, Nanu, Houboulang Mendes, Jefferson Encada, Nito Gomes, Dalcio Gomes, Alfa Semedo, Moreto Cassama, Janio Bikel, Carlos Mané, Carlos Gomes, Mama Baldé (OL), Zinho Gano, Franculino, Zé Turbo, Mauro Rodrigues, Famana Quizera et Marciano.