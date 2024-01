PSG : Luis Enrique est dingue de ce joueur de l’OM

Arnaud De Kanel

Arrivé cet été pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique a rempli les objectifs fixés par la direction du PSG à la mi-saison. Son équipe est qualifiée pour les huitièmes de finale en Ligue des champions et elle mène la danse en Ligue 1. L’Espagnol a également remporté son premier Classico, rencontre durant laquelle il a pu retrouver un joueur qu’il adore : Azzedine Ounahi.

Luis Enrique est le nouvel entraineur du PSG depuis cet été. Le technicien espagnol impose sa patte au fur et et à mesure que les semaines s’écoulent et le résultat devrait commencer à arriver vers le mois de février selon lui. Pour le moment, tout semble lui réussir, lui qui a joué d’énormément de chance pour qualifier le PSG en huitièmes de LDC. Et pour se mettre les supporters dans la poche, Enrique a pu s’appuyer sur la gifle infligée à l’OM le 24 septembre dernier au Parc des Princes (4-0). En face, Azzedine Ounahi avait disputé 45 minutes. Malgré la rivalité, Luis Enrique avoue être fou du joueur.

«Mon Dieu, d'où sort ce gars ? Il joue vraiment bien !»

L’entraineur du PSG lui avait déclaré sa flamme une première fois lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. « J'ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je ne me rappelle plus de son nom, j'en suis désolé. Mon Dieu, d'où sort ce gars ? Il joue vraiment bien ! Il m'a surpris », avait déclaré Luis Enrique, alors sélectionneur de l’Espagne. Il se souvient encore de la prestation d’Ounahi.

Un transfert de dernière minute tenté avec Ounahi