Luis Enrique annonce du lourd pour le PSG

Alexis Brunet

La première partie de saison s'est achevée et le PSG a hérité du titre honorifique de champion d'automne. Le club de la capitale est en tête du championnat et espère bien le rester jusqu'à la fin de la saison. C'est en tout cas l'objectif de Luis Enrique, qui semble particulièrement satisfait de ses joueurs pour le moment.

Le PSG n'a pas connu une première partie de saison idyllique, mais les Parisiens sont tout de même premiers du championnat à la trêve hivernale. Les partenaires d'Ousmane Dembélé possèdent cinq points d'avance sur l'OGC Nice, qui avait d'ailleurs réussi à battre le club de la capitale en septembre dernier, lui infligeant pour le moment sa seule défaite en Ligue 1.

«Nous devons remporter la Ligue 1»

Pour PSG TV , Luis Enrique est revenu sur cette première partie de saison. Le coach du PSG semble satisfait car son équipe doit remporter la Ligue 1. « Nous sommes la meilleure équipe du championnat. Nous devons remporter la Ligue 1, c'est un objectif obligatoire et je le sais. Notre objectif est de gagner, mais aussi d'avoir une identité de jeu, il faut gagner en faisant grandir l'équipe et le club. C'est quelque chose de très important pour moi et pour les supporters. Plus les mois passeront, plus les supporters s'habitueront à mes décisions ! »

Mercato - PSG : Mbappé lui fait vivre sa «plus grande déception» https://t.co/KAswlVORBN pic.twitter.com/Tjf4xYORre — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

Luis Enrique est ravi