PSG : Surprise, Luis Enrique annonce du changement

Arrivé à la fin de la saison au PSG, Luis Enrique a lancé sa philosophie de jeu très offensive basée sur la possession de balle et un pressing intense dès la perte du ballon. Alors que son équipe est en tête de la Ligue 1 et qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le coach parisien compte tout de même changer des choses pour la deuxième partie de saison.

Désireux de se révolutionner, le PSG a décidé de remplacer Christophe Galtier par Luis Enrique. Dès son arrivée à Paris, le coach espagnol a mis en place une philosophie de jeu très offensive basée sur la possession de balle, et ce, avec un pressing intense dès la perte du ballon. Ce qui a porté ses fruits, puisque le PSG est première du classement en Ligue 1 et qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, qu'il disputera face à la Real Sociedad. Lors d'un entretien publié sur le site officiel du PSG, Luis Enrique a tout de même annoncé qu'il comptait effectuer quelques changements pour la deuxième partie de saison.

«Il y a des choses qui doivent être améliorées...»

« Est-ce que c'est l'entraineur qui doit s'adapter aux joueurs, ou c'est l'inverse ? Tout dépend. Nous avons des joueurs que nous connaissons un peu parce que nous les avons vu jouer avec d'autres équipes. Il faut travailler à l'entraînement et tous les joueurs ne prennent pas les informations de la même manière. C'est un processus de croissance, et je crois que l'équipe a déjà accompli de belles choses à ce niveau » , a confié Luis Enrique, avant d'en rajouter une couche.

«...et que nous essayons de changer»