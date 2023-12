Mbappé - PSG : Daniel Riolo hallucine, un soutien inattendu arrive

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ces dernières semaines, Daniel Riolo n’a pas hésité à tacler Luis Enrique concernant le positionnement plus axial de Kylian Mbappé dans l’attaque du PSG. À l’occasion de sa nouvelle émission diffusée sur YouTube, le journaliste de RMC a eu l’occasion d’interroger Julien Stéphan sur le sujet, l’entraîneur du Stade Rennais qui a fini par prendre position.

Alors que Kylian Mbappé se retrouve davantage dans l’axe de l’attaque du PSG ces dernières semaines, cette décision de Luis Enrique déplaît à Daniel Riolo, qui n’hésite pas à le faire savoir sur l’antenne de RMC . « Luis Enrique va-t-il jouer avec Mbappé en 9? Franchement, je ne l’espère pas. Je veux Gonçalo Ramos en 9 et un mec à droite que ce soit Kang-in Lee ou Randal Kolo Muani. J’espère qu’on aura Mbappé dans sa position préférentielle et qu’on va arrêter le délire de vouloir le faire jouer 9 », a notamment lâché le journaliste, avant d’en rajouter une couche plus tard, après le match face à Metz (3-1) : « Pour sa carrière, il doit rester en haut à gauche parce que c'est là qu'il a brillé, et c'est dans cette position qu'il a encore marqué ce soir. »

Julien Stéphan partage l’avis de Daniel Riolo

Et à l’occasion d’un nouveau rendez-vous proposé sur YouTube , Daniel Riolo a eu l’occasion d’interroger Julien Stéphan sur le sujet, l’entraîneur du Stade Rennais étant dans un premier temps réticent à l’idée de se prononcer. « Il ne joue pas à Rennes là ? », a répondu avec le sourire Julien Stéphan, avant de rejoindre l’avis de Daniel Riolo dans le DR Show : « Je pense en effet que certainement, sa meilleure position est à gauche, et je vais partager ton point de vue ».

« Mbappé est un génie du foot »