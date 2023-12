Mercato - PSG : Nouvelle bombe en Espagne sur le départ de Mbappé

Alexis Brunet

Le feuilleton de l'avenir de Kylian Mbappé est encore loin d'être terminé. L'attaquant n'a toujours pas prolongé son contrat au PSG et les rumeurs continuent d'affluer. C'est surtout en Espagne que le champion du monde fait parler et selon les informations venues de nos voisins hispaniques, le joueur du club de la capitale aurait pris la décision de ne pas prolonger avec Paris.

Le PSG a fini la première partie du championnat à la première place, avec Kylian Mbappé meilleur buteur de loin. Tout devrait donc aller pour le club de la capitale, mais ce n'est pas le cas. En effet, alors que le mercato hivernal ouvre bientôt ses portes le champion du monde 2018 n'a toujours pas prolongé son contrat qui arrivera à échéance en juin prochain.

Des négociations au point mort

Pendant l'été Kylian Mbappé avait été mis à l'écart du groupe professionnel. Le président du PSG avait donc mis la pression sur le joueur et une reprise des négociations avait été évoquée lors de sa réintégration dans l'effectif mis à disposition de Luis Enrique. Mais depuis ce moment-là, aucune discussion n'aurait eu lieu et Mbappé sera bientôt libre de s'engager où il le désire.

Mbappé aurait pris sa décision