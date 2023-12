Mercato - OM : Quelle doit être la priorité cet hiver ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours de l'ouverture du mercato, l'OM sera attendu au tournant afin de se renforcer de manière efficace durant le mois de janvier. Il faut dire que l'effectif de Gennaro Gattuso risque d'être largement affaibli à cause de la CAN ce qui pousse Pablo Longoria à s'activer en coulisses. Mais quelle doit être la priorité de l'OM cet hiver ?

Cet hiver, l'OM devrait faire partie des clubs les plus actifs sur le mercato. Et pour cause, non seulement l'arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc en cours de saison bouleverse forcément les plans du club phocéen, mais surtout, l'effectif marseillais va être largement affaibli durant la CAN avec le départ de joueurs majeurs tels qu'Amine Harit, Azzedine Ounahi, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Pape Gueye ou encore Chancel Mbemba. Sans oublier la blessure de Valentin Rongier. D'ailleurs, Pablo Longoria reconnaissait récemment que l'OM devrait se montrer actif cet hiver.

Mercato - OM : Gattuso a choisi ses quatre prochains transferts https://t.co/yYAm59I04h pic.twitter.com/W8pM5mKxf3 — le10sport (@le10sport) December 27, 2023

Longoria veut s'activer cet hiver

« Ce n'est pas la même chose selon un système en 3-5-2 ou en 4-3-3. On doit aussi respecter l'ADN foot de l'entraîneur. Il y a des postes où on est court comme celui de latéral gauche. Il faut aussi prendre la CAN en considération, tout comme la blessure de Valentin Rongier. On réfléchit également à renforcer le position centrale pour le système en 3-5-2, mais aussi en 4-3-3. La situation économique conditionne le mercato, mais aussi les postes dans le système de jeu. Les profils qu'on cherche, c'est une question de polyvalence. Dans cette équipe, il n'y a pas d'ailiers purs pour un 4-3-3. Il nous manque peut-être un joueur à droite qui rentre à l'intérieur. On doit s'adapter à la situation actuelle où on doit satisfaire deux systèmes de jeu différents. On cherche des joueurs capables de jouer dans différents systèmes », confiait le président marseillais en conférence de presse.

Plusieurs postes visés à l'OM ?

Par conséquent, l'OM va rapidement passer à l'action pour se renforcer durant le mercato. Dans cette optique, plusieurs postes seraient ciblés puisque le club phocéen espère recruter un défenseur axial, un milieu de terrain, un latéral gauche ainsi qu'un ailier. Pablo Longoria et son nouveau conseiller sportif Medhi Benatia ont donc du pain sur la planche.



Selon vous, quelle doit être la priorité de l'OM cet hiver ?